Fabbrini (FdI) critica la spesa per l’alloggio temporaneo delle famiglie rom a San Giuliano Terme

Politica, San Giuliano Terme

SAN GIULIANO TERME- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del consigliere comunale Simone Fabbrini (FdI) in merito alle spese sostenute dal comune di San Giuliano Terme per l’alloggio temporaneo di alcune famiglie rom.

L’elevata spesa sostenuta dal Comune di San Giuliano Terme per l’alloggio temporaneo di alcune famiglie rom in una struttura alberghiera ha suscitato preoccupazione in Simone Fabbrini, consigliere comunale di Fratelli d’Italia.

“Lo scorso dicembre – spiega Fabbrini – il sindaco Cecchelli ha disposto lo sgombero di alcune famiglie che risiedevano in un edificio lungo la SS12 Abetone a Ripafratta. Da quel momento, sono state ospitate in un hotel nella tenuta di San Rossore, a spese pubbliche, per un importo che supera i 60mila euro”.

“Al di là della spesa esorbitante – prosegue Fabbrini – l’emergenza abitativa è una questione che andrebbe affrontata con soluzioni a lungo termine. Strutture come la palestra di Molina di Quosa o l’ex caserma di Pontasserchio (ora in vendita dalla Provincia) avrebbero potuto essere utilizzate per contrastare questa emergenza, se solo fossero stati effettuati gli investimenti giusti. Purtroppo, devo constatare che la giunta Cecchelli continua a insistere su una retorica assistenzialista, che non ha nulla a che fare con politiche sociali ed abitative reali”.

Il consigliere ha anche criticato lo spreco delle risorse pubbliche: “Situazioni come questa sono l’esempio lampante di come le amministrazioni a guida PD non sappiano gestire le risorse disponibili, finendo per sprecarle in modo clamoroso senza ottenere risultati concreti. Nella peggiore delle ipotesi, ulteriori fondi pubblici potrebbero essere necessari per i lavori di messa in sicurezza dell’edificio di Ripafratta. Così, oltre a non aver risolto nulla, i cittadini rischiano di vedere i loro soldi usati non per opere pubbliche a beneficio della comunità, ma per il rifacimento dello stabile occupato dalle famiglie rom. Sarebbe opportuno chiedere ai cittadini cosa ne pensano”, ha concluso Fabbrini.

Marzo 24, 2025