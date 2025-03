Guasto sulla rete idrica : disagi e intervento in corso, previsto ripristino entro le ore 15

Written by admin• 10:50 am• Attualità, Pisa

PISA- Acque comunica che, a seguito del guasto verificatosi ieri domenica 23 marzo sulla rete idrica nel comune di Pisa, l’intervento di riparazione è ancora in corso a causa di una serie di sopraggiunte complicanze tecniche. Di conseguenza, nella giornata di oggi, lunedì 24 marzo, si continueranno a registrare forti abbassamenti di pressione e interruzioni dell’erogazione dell’acqua nella zona limitrofa a via di Parigi.

Il ripristino del servizio è attualmente previsto per le ore 15 di oggi. Eventuali prolungamenti significativi del disservizio saranno comunicati tempestivamente.

Per far fronte all’emergenza, è stato predisposto un punto di rifornimento idrico sostitutivo in via Maccatella, all’altezza della fermata dei bus.

Acque si scusa per i disagi e ricorda che per ulteriori informazioni o aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Marzo 24, 2025