Fabbrini critica la viabilità a Madonna dell’Acqua: “Rotonda penalizza il commercio locale”

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Simone Fabbrini (FdI).

Simone Fabbrini, consigliere comunale di San Giuliano Terme per Fratelli d’Italia, ha commentato l’incidente di questa mattina sulla SS Aurelia, nel tratto di Madonna dell’Acqua, esprimendo dubbi sulle recenti modifiche alla viabilità.

«La rotonda dove è avvenuto l’incidente serve principalmente il nuovo centro commerciale – osserva Fabbrini –. Sarebbe stato più efficace utilizzare l’intersezione già esistente con via Pietrasantina, permettendo una rotatoria più grande e scorrevole, anche per facilitare le inversioni dei pullman verso il parcheggio scambiatore».

Il consigliere ha inoltre segnalato le ricadute economiche negative per le attività locali: «Le modifiche hanno penalizzato le attività di via Pietrasantina, con un calo di presenze a vantaggio del centro commerciale». Fabbrini invita a riconsiderare il progetto viario per garantire maggiore sicurezza e sostenere il commercio locale.

