Grave incidente sull’Aurelia a Madonna dell’Acqua: strada chiusa al traffico

MADONNA DELL’ACQUA – Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di martedì 26 agosto sulla strada statale Aurelia, nel tratto di Madonna dell’Acqua, causando la chiusura temporanea della circolazione per quasi tre ore.

Lo scontro, avvenuto tra un’autovettura e un bus turistico a circa 20 metri dall’accesso alla nuova rotatoria “Francesca Morvillo” che conduce al complesso Conad, ha reso necessario l’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei soccorsi.

Secondo le prime ricostruzioni, il bus turistico proveniente da Viareggio in direzione Pisa si stava immettendo sulla viabilità della rotatoria quando un’autovettura proveniente da Pisa avrebbe invaso la carreggiata di competenza del pullman, andando a collidere contro la parte angolare sinistra del bus, in corrispondenza della cabina di guida. L’impatto ha costretto il conducente del bus a sterzare verso il muretto del parapetto del fosso, dove il mezzo ha terminato la sua corsa.

L’autovettura è andata totalmente distrutta nell’impatto e la conducente è rimasta intrappolata nell’abitacolo. La donna è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco e affidata alle cure del personale del 118, che l’ha trasportata in ospedale in codice rosso.

La strada è rimasta chiusa per quasi tre ore a causa dei gravi danni riportati dal bus turistico nella parte anteriore, che lo hanno reso non marciante, rendendo necessaria la rimozione del veicolo con appositi mezzi specializzati. Gli agenti hanno atteso la bonifica che è stata attivata attraverso la sala operativa dell’Anas di Firenze.

Sul posto sono intervenute quattro pattuglie della Polizia municipale per i rilievi tecnici e la gestione della viabilità, sotto la supervisione diretta del Dirigente Comandante Dott. Daniele Nocchi, considerata la gravità dell’evento. Sono tuttora in corso le indagini per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro.

“Gli agenti hanno operato in modo impeccabile in una situazione complessa, sia per la dinamica che per i mezzi interessati“, dichiara il Dirigente Comandante Dott. Daniele Nocchi. “Il loro pronto intervento ha fatto evitare ulteriori rischi e con le opportune deviazioni delle correnti di traffico hanno eseguito le procedure di rito, garantendo così la sicurezza degli utenti in circolazione“.

“Quanto accaduto ci ricorda ancora una volta quanto sia fondamentale la massima attenzione alla guida, soprattutto in prossimità di intersezioni e rotatorie“, dichiarano congiuntamente il Vicesindaco Francesco Corucci e l’Assessore con delega alla Polizia municipale Marco Balatresi. “I nostri pensieri vanno alla persona rimasta ferita nell’incidente, per la quale auspichiamo una pronta guarigione. La Polizia municipale ha immediatamente attivato tutti i protocolli necessari per la gestione di un incidente di questa portata, lavorando senza sosta per garantire la sicurezza della zona e minimizzare i disagi al traffico”.

Last modified: Agosto 26, 2025