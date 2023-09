“Eurobirdwatch”, la due giorni dedicata all’osservazione degli uccelli selvatici in Europa

Scritto da admin• 10:35 am• Pisa, Cultura, Tutti

PISA – Si svolgerà sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre la nuova edizione dell’Eurobirdwatch, il più importante evento dedicato all’osservazione degli uccelli selvatici in Europa organizzato da BirdLife Europa, in Italia coordinato dalla Lipu.

Le escursioni dedicate al birdwatching si terranno in tutte le oasi e riserve gestite sul territorio nazionale e in altre aree naturalistiche particolari per la presenza di uccelli selvatici, come zone umide, fiumi, zone costiere o foreste.

La lista delle specie raccolte da tutti i partecipanti sarà inviata a un database dove confluiranno tutte le liste a livello europeo, per costruire un quadro degli avvistamenti in Europa in un periodo clou per la migrazione autunnale degli uccelli selvatici.

L’Oasi Lipu Massaciuccoli in collaborazione con il Parco Regionale Migliarino-S.Rossore- Massaciuccoli propone per le due giornate le seguenti iniziative:

Sabato 30 Settembre: Le Lame di S.Rossore

Escursione guidata a piedi nella Riserva “Lame di Fuori”, dove attraverseremo il bosco per raggiungere le “lame”,aree umide interne che ospitano, in questo periodo, trampolieri e altri uccelli acquatici in migrazione.

Ritrovo ore 09.00 a San Rossore, presso il parcheggio di fronte il ristorante Poldino. Gratuito per i soci Lipu (è possibile iscriversi anche al momento), prenotazione obbligatoria.

Domenica 1 Ottobre: Birdwatching all’Oasi Lipu

Al mattino, osservazioni guidate e giochi di birdwatching per grandi e piccoli nei capanni di avvistamento e lungo il percorso della Riserva del Chiarone. Dalle 9.30, ingresso libero.

Nel pomeriggio si svolgeranno le consuete visite guidate in barchino sul lago e nella palude di Massaciuccoli. Su richiesta o prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni: Oasi Lipu Massaciuccoli – Riserva Naturale del Chiarone

Tel: 0584 975567; mail: oasi.massaciuccoli@lipu.it

