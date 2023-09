Elena Meini (Lega): “Futuro in bilico per le Terme di Casciana. La Regione faccia il suo dovere assumendosi le proprie responsabilità”

Scritto da admin• 10:27 am• Pisa, Politica, Tutti

PISA – “Ci sono oltre ottanta lavoratori e rispettive famiglie che sono in ansia per il loro futuro, dato che, come segnalato dai Sindacati, la Regione non sta supportando adeguatamente le Terme di Casciana-afferma Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega.”



“Sul “banco degli imputati” sia il Presidente Giani che l’Assessore Ciuoffo a cui chiediamo ufficialmente di assumersi rapidamente le proprie responsabilità in merito, attivando il doveroso ed urgente percorso di rilancio del locale termalismo-prosegue il Consigliere.”

“La Regione appare colpevolmente latitante e questo atteggiamento è inammissibile-precisa l’esponente leghista.” “Redigeremo, dunque, immediatamente un’interrogazione per sapere come mai si sia arrivati a questo punto, nonostante l’Ente regionale avesse preso determinati impegni per salvaguardare e promuovere le Terme cascianesi”, conclude la rappresentante della Lega.

Last modified: Settembre 27, 2023