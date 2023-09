Focus On: dal 29 settembre gli sguardi sul cinema contemporaneo del CineClub Arsenale di Pisa

Scritto da admin• 10:39 am• Pisa, Cultura, Spettacolo, Tutti

PISA – Al Cineclub Arsenale di Pisa arriva Focus On – Sguardi sul cinema, un progetto dedicato alle tendenze del cinema contemporaneo, curato del critico Marco Compiani e realizzato con il contributo di British School Pisa Group.

Incontri con esperti, dibattiti e retrospettive in lingua originale sottotitolata, in calendario da settembre a dicembre, per analizzare gli stili di Greta Gerwig, Cristopher Nolan, Wes Anderson e Ari Aster, che con differenti modi di interpretare il cinema, si stanno interrogando su temi come l’autodeterminazione, il tempo, il senso di comunità e la paura di vivere.

Per ogni stile è in programma una rassegna di tre film in lingua originale, con sottotitoli in italiano, e una serata-evento con un incontro di approfondimento affidato alle critiche e ai critici Elisa Torsiello, Gianluca Pelleschi, Ilaria Feole e Nicola Settis, che accompagneranno il pubblico in un focus per esplorare linguaggi e approcci narrativi. Il programma completo delle rassegne sarà disponibile su arsenalecinema.com.

Si comincia venerdì 29 settembre alle 20,30 con un focus dedicato a Gerwig, affidato alla critica cinematografica Elisa Torsiello, firma di Movieplayer, Everyeye e Cineavatar e autrice di saggi e monografie su cinema, cui seguirà la proiezione di Barbie in lingua originale, con sottotitoli in italiano; nelle settimane successive saranno quindi proiettati altri due film di Gerwig, Piccole donne e Ladybird, sempre in versione originale.

Elisa Torsiello Scrive da anni per i quotidiani di cinema online Movieplayer, Everyeye, Cineavatar e Cinefilos. Nel 2018 ha pubblicato Joe Wright: La danza dell’immaginazione, da Jane Austen a Winston Churchill.

Gianluca Pelleschi Storico redattore della rivista di critica web Gli Spietati, ha collaborato con riviste di settore fra cui Nocturno e curato rassegne e cicli monografici per cinema d’essai.

Ilaria Feole Scrive di cinema e serialità per il settimanale Film Tv, ed è autrice delle monografie Wes Anderson – Genitori, figli e altri animali e C’era una volta in America di Sergio Leone.

Nicola Settis Redattore per la rivista Cinelapsus e collaboratore per Quinlan, Longtake e Hualos Magazine, ha pubblicato il volume Chi è il sognatore?, un’analisi sulla serie Twin Peaks di David Lynch.

