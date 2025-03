Eugenio Giani a Marina di Pisa: “Questa barriera fermerà la furia delle mareggiate”

Written by admin• 7:50 pm• Attualità, Marina di Pisa, Pisa

MARINA DI PISA – “Quello di oggi è l’inizio di lavori importanti, relativi alla cella 4 soffolta, che serviranno a realizzare la barriera che dovrà fermare la furia delle acque nei momenti delle mareggiate più violente. Si tratta della seconda fase dei lavori. La prima fu l’anno scorso quando, con un intervento di somma urgenza che costò 1 milione e 450 mila euro, ponemmo le condizioni per il ripristino di quanto la mareggiata del 2 e 3 novembre 2023 aveva distrutto. In quell’occasione promettemmo di intervenire in modo più strutturale.

Si tratta, quello che ha preso il via adesso, di un intervento da 10 milioni di euro, diviso in tre lotti. Saranno posizionati massi molto grandi provenienti dalla cava di Campiglia. Essi consentiranno quell’intervento strutturale di cui avevamo parlato anche davanti all’assemblea dei cittadini di Marina di Pisa e Tirrenia dopo l’alluvione del novembre 2023 con il sindaco Conti. Sono personalmente molto soddisfatto perché questo intervento, che durerà circa un mese e mezzo, può veramente proporsi come molto forte e utile dare sicurezza ai cittadini. L’ingegner Enzo Di Carlo come direttore del Genio civile per l’area di Pisa e Livorno curerà la direzione dei lavori. Si tratta di un lavoro particolare e scientificamente documentato da studi ed approfondimenti dell’Università di Firenze”. Così si è espresso il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, intervenendo al punto stampa allestito a Marina di Pisa martedì 18 marzo, a pochi metri dalla draga che ha iniziato il posizionamento dei nuovi massi ciclopici che serviranno a proteggere la costa marinese dall’erosione e dalla violenza delle mareggiate.

“Questo intervento proprio nella cella 4, che poi è quella che ha sempre determinato grandi problemi ed allagamenti, consente di mettere in sicurezza l’abitato di Marina dalle inondazioni”, ha affermato il sindaco di Pisa, Michele Conti, parlando ai giornalisti. “Ringrazio ancora una volta il Genio civile, con cui in questi giorni, tra l’altro, abbiamo avuto a che fare tantissimo per via dell’emergenza dell’Arno. Sono i protagonisti attivi che stanno lavorando per la nostra sicurezza. Ci auguriamo che la Regione metta altre risorse per poter definitivamente far sì che la nostra Marina di Pisa sia messa in sicurezza”.

Quella avviata oggi è la seconda fase di un progetto di fattibilità tecnico economica che tiene conto delle soluzioni individuate come efficaci dai risultati di studi commissionati all’Università di Firenze per quanto riguarda il sistema di protezione delle mareggiate dell’abitato di Marina di Pisa. Questo progetto prevede la realizzazione di una spiaggia in ghiaia fino a tre metri di altezza e larga settanta dalla linea del bagnasciuga alla strada e l’ampliamento verso il mare della scogliera sommersa fino alla larghezza di trenta metri. Il progetto è stato suddiviso in tre lotti funzionali per un importo complessivo di 10 milioni 660 mila euro. L’intervento attualmente in corso, in corrispondenza della cella soffolta numero 4, fa parte del primo lotto del progetto di fattibilità tecnico economica, il cui importo è di 2 milioni 560 mila euro, e prevede il potenziamento della scogliera soffolta mediante il suo ampliamento di cinque metri verso mare come primo intervento teso a raggiungere la configurazione finale prevista. Questo primo intervento, nelle intenzioni della Regione, costituisce un miglioramento che può essere suddiviso in successivi stralci. I lavori consistono nel trasporto con mezzi navali e la posa in opera sul paramento esterno e sulla sommità della scogliera soffolta di circa 12 mila tonnellate di massi naturali di quarta categoria (oltre 7 tonnellate, ndr) provenienti dalle cave di Campiglia. I lavori dureranno 45 giorni e pertanto dovranno concludersi entro aprile 2025. Lo scopo è ridurre le problematiche di tracimazione per gli eventi estremi in modo da garantire più adeguati livelli di sicurezza.

Last modified: Marzo 18, 2025