Viabilità. Riapertura dell’immissione di Via delle Palanche sull’Aurelia da mercoledì 19 marzo

Written by admin• 7:42 pm• Attualità, Attualità, Pisa, San Giuliano Terme

SAN GIULIANO TERME – L’Amministrazione comunale comunica la riapertura dell’immissione della via provinciale delle Palanche sulla via statale Aurelia che entrerà in vigore dalla mattina di mercoledì 19 marzo e dunque l’apertura parziale della rotatoria. Il provvedimento di chiusura si era reso necessario per agevolare i lavori di costruzione della rotatoria che già da adesso hanno permesso di eliminare l’incrocio semaforico. Dunque sono ancora in corso gli interventi per arrivare al completamento dell’infrastruttura previsto per i primi di maggio.

Per mettere in condizione la prosecuzione del cantiere che andrà a completare l’opera la rotatoria sarà aperta per ¾ creando di fatto una semi-rotatoria. In sostanza chi si immette da via delle Palanche non può completare il giro per rientrarvi e dovrà percorrere l’Aurelia in direzione sud fino alla rotatoria prima del cavalcaferrovia, rientrando poi in direzione nord; stesso percorso per chi arriva dalla direzione di Viareggio. La riapertura di via delle Palanche permette anche di ripristinare la precedente viabilità anche sulle strade dell’area circostante.

Le modifiche al traffico saranno invece necessarie per chi, provenendo da Pisa sulla Pietrasantina, vorrà andare in direzione sud sull’Aurelia: in questo caso si dovrà proseguire obbligatoriamente in direzione nord per immettersi nella semi-rotatoria e poi andare in direzione della rotatoria del cavalcaferrovia sulla statale.

Last modified: Marzo 18, 2025