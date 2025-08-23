Estate Sangiulianese, il programma di sabato 24 agosto di “Bagni in Luce”

Written by admin• 1:09 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Eventi/Spettacolo

SAN GIULIANO TERME – L’Estate Sangiulianese si prepara ad uno degli eventi più attesi, con le celebrazioni del patrono San Bartolomeo domenica 24 agosto e i tradizionali festeggiamenti di “Bagni in luce”.

“Dopo le iniziative del cartellone estivo Bagni di vino, Cinema sotto le stelle e Bagni di stelle, l’Estate sangiulianese prosegue con la festa del Santo patrono, uno degli appuntamenti più sentiti dove celebreremo San Bartolomeo nella tradizionale serata con protagonista la luce“, afferma l’assessora Angela Pisano.

E poi laboratori creativi, giochi del passato, racconti e tante altre attrazioni, “sempre puntando a coinvolgere un’ampia fascia di età che va dall’infanzia a quella adulta, non mancheranno infatti musica, spettacoli itineranti, mercatini e street food che animeranno le borgate del centro di San Giuliano Terme in un’atmosfera magica che regalerà un’esperienza unica,”, ha aggiunto l’assessora.

Sarà una serata all’insegna della luce e della musica, passando per giochi ed esibizioni, il tutto in un atmosfera da sogno aperta a grandi e piccini. Il ricco programma partirà alle ore 18,30 nell’area “kids” con laboratori creativi, viaggi virtuali e giochi in legno di un tempo. Dalle ore 19,30 dj set anni ’70-’90 con il disk jockey Marco Bulleri, a seguire sul palco i “Max per sempre” cover band degli 883 e “The brothers in (out) law” in esibizione acustica. Alle ore 20 partiranno le esibizioni itineranti con le parate luminose, delle nuvole e dei robot, mentre alle ore 21 “Radio stop party” proporrà animazione e dj set con special guest i “Los locos”. Alle ore 21,30 la narrazione immersiva di “Storie d’ombra”, sempre nell’area kids. Gli eventi, gratuiti, si alterneranno tra largo Collodi. piazza Italia, largo Shelley e il Parterre.

