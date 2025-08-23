Trapani (PD): “Toscana diffusa: più risorse a borghi, comunità e Pro Loco”

Written by admin• 11:37 am• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Matteo Trapani, Consigliere comunale (PD), Pisa.

“La Regione Toscana punta a valorizzare i borghi, le colline e le comunità dell’entroterra che custodiscono cultura, tradizioni e paesaggi unici. Con la nuova legge sulla Toscana diffusa e il rafforzato sostegno alle Pro Loco, la Regione sceglie di investire nei territori più fragili, là dove il governo nazionale taglia. Le Pro Loco rappresentano un pilastro per lo sviluppo locale, il turismo e tutte quelle iniziative che contrastano lo spopolamento e mantengono vivi i nostri borghi. Anche nella provincia di Pisa, dalla Valdicecina alla Valdera, non mancano esempi virtuosi di tradizione che incontra l’innovazione. Tra questi, il Festival della Restanza a Santa Luce, che ha trasformato il tema dell’abbandono in un’opportunità di riscatto e nuova vitalità per la comunità. Questa legge conferma che la Toscana sa ascoltare e valorizzare i territori, ma occorre ancora più forza per difendere le aree interne dal disinteresse del governo centrale. Tradizione e innovazione sono le chiavi per raccontare e costruire un futuro solido, dove città e campagne, costa e montagna, centri urbani e frazioni contribuiscono insieme alla ricchezza della nostra identità”, conclude il comunicato stampa.

