Elena Meini (Lega): “Pontedera: nostra ulteriore interrogazione per conoscere le reali tempistiche d’apertura del nuovo reparto riservato ai dializzati

“Chi ha bisogno di cure in tal senso continua ad essere ospitato nei container sotto un sole cocente.”

PONTEDERA – “Se a Volterra la nefrologia viene, colpevolmente, depotenziata, anche a Pontedera i dializzati subiscono dei disagi, poiché devono sottoporsi alle specifiche terapie in container che con le alte temperature del periodo non ci paiono proprio dei luoghi idonei per accoglierli”, afferma Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega.”

“Si naviga, infatti, a vista riguardo all’apertura del nuovo reparto all’ospedale Lotti. A seguito del sopralluogo da me effettuato alcuni mesi fa, i tempi comunicati per la fine dei lavori prevedevano la conclusione entro giugno 2025, ma, ad oggi, il reparto non è operativo e per cercare di capirne di più sulle reali tempistiche, abbiamo, pertanto, redatto un’interrogazione ulteriore alla Giunta regionale – prosegue il Consigliere.”

“Riteniamo che sia doveroso, pure per una forma di rispetto dei pazienti, avere, infatti, una data certa su quando questi ultimi potranno abbandonare le strutture in lamiera – precisa l’esponente leghista.”

“Anche gli operatori sanitari condividono questo palese disservizio con chi ha necessità terapeutiche e quindi pensiamo, ovviamente, anche a loro che dovrebbero essere messi in condizione di lavorare in ambienti funzionali – sottolinea la rappresentante della Lega. Mi auguro, dunque, che tramite il mio atto si faccia, finalmente, chiarezza su quando sarà operativo il predetto reparto, non basandosi più solo su ipotesi che, poi, vengono clamorosamente smentite dai fatti – conclude Elena Meini.”

