Venerdì 18 luglio a Riparbella in scena “Cabaret mistico”

Written by admin• 10:11 am• Pisa, Eventi/Spettacolo

PISA – Con lo slogan “Solo l’ironia salverà il mondo” , torna il festival teatral – gastronomico “ Utopia del Buongusto ” edizione 2025 che festeggia 28 anni di vita con 40 serate di cene, teatro e scorribande in Toscana dal 28 giugno al 25 ottobre . Incanto dei posti, cibarie e voglia di essere birbanti e disubbidienti, è sempre quello da oltre un quarto di secolo, così come la direzione artistica affidata ad Andrea Kaemmerle. Riconfermata “Utopia per Emergency”, con le magliette dedicate.

Venerdì 18 luglio alle 21,30 a Riparbella in Piazza Marconi, ‘Cabaret mistico’. Di e con Andrea Kaemmerle e con Andrea Barsali e Lorenzo Niccolini. Spettacolo contro la paura e contro le ansie per fare il pieno di ironia. Alle 20 cena presso “L’osteria in cantina” (primo, secondo con contorno, acqua, vino, caffè) a 25,00 € oppure presso “Jemsi Bar drink” (tagliere e bevuta) a 15,00 €. Eccezionalmente lo spettacolo è ad ingresso gratuito. Se puoi non perderti: la splendida vista che va dalla costa degli Etruschi fino alle isole dell’Arcipelago Toscano.

Sabato 19 luglio alle 21,30 a Castellina Marittima, nella terrazza dell’Ecomuseo, ‘Cabaret o quello che è’. Con Andrea Bruni e Alessia De Rosa e la musica dal vivo di Alessandro Luchi e Francesco Renzoni. Risate, musica, canzoni e racconti che partono da una semplice domanda: cos’è il cabaret? Un viaggio divertente fatto di monologhi, situazioni e scoperte. Alle 20 cena presso “Ristorante Il Poggetto” (menù con primo 10,00 €, menù con secondo e contorno 13,00 €, menù completo 23,00 €) oppure presso “Osteria Papacqua” 23,00 €. Ingresso 8,00euro. Da non perdere uno dei tanti cammini che passano da Castellina Marittima.

Domenica 20 luglio alle 21,30 a Crespina a Villa Montelisi, ‘La fiaba dell’amore lento’. Con Andrea Kaemmerle e Daniela Morozzi, adattamento e regia di Manfredi Rutelli. Qui si porta in scena la storia di una coppia di artisti che di mestiere si esibiscono da tempo infinito durante i matrimoni. Uno spettacolo magico e sospeso. Alle 20 cena in luogo a cura della Proloco a 20,00 €. Ingresso 8,00 euro. Se puoi non perderti: il centro di Crespina e il bellissimo parco della villa con una guida d’eccezione, il Dott. Pepi.

Info e prenotazioni 3280625881 – 3203667354. Tutti i dettagli su www.guasconeteatro.it .

Last modified: Luglio 17, 2025