Elena Meini (Lega): “No ai cattivi maestri che strumentalizzano le proteste”

“La Toscana e la stessa Pisa hanno bisogno di regole e soluzioni, non di violenza.”

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Elena Meini, Capogruppo della Lega in Consiglio regionale e capolista a Pisa e provincia.

«La situazione internazionale è drammatica: conflitti e crisi globali colpiscono milioni di persone e hanno ripercussioni significative sulle economie e sulla vita quotidiana dei cittadini. In questo contesto, tuttavia, non mancano soggetti che, incapaci di accettare i risultati democratici, alimentano tensioni e invocano la rivolta, sfruttando i conflitti per manifestare contro governi legittimamente eletti. Sono i cosiddetti “cattivi maestri”, che si nascondono dietro gli emarginati e approfittano dell’esasperazione altrui, come accadde in passato con le Brigate Rosse. Una deriva che va denunciata, smascherata e delegittimata. Le manifestazioni sono legittime, ma devono rispettare le regole: il rispetto della legge è il fondamento della convivenza civile. Tolleranza zero, quindi, per chi calpesta queste regole. Tuttavia, manganelli e repressione non bastano a contenere il malessere sociale: servono norme chiare, rispetto reciproco, democrazia e senso civico, spesso dimenticati da chi provoca disordini. È proprio questo l’impegno che il Governo guidato dal Centrodestra porta avanti con riconoscimento internazionale, e che continueremo a sostenere anche in Toscana: soluzioni concrete al servizio dei cittadini. Come Lega, sul tema della sicurezza non accettiamo lezioni da nessuno: la tutela dell’integrità fisica dei cittadini e delle Forze dell’Ordine è sempre stata una priorità. Ciò che sta accadendo, ad esempio a Pisa, con episodi delinquenziali ripetuti, è grave e va stigmatizzato, ma non può diventare strumento di strumentalizzazione politica da parte della Sinistra, inclusi i 5 Stelle. Più che polemiche sterili, serve buon senso e rispetto reciproco».

