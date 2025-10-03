Alberto Gilardino: “Dobbiamo dare continuità alle prestazioni”

Written by admin• 1:53 pm• Pisa SC

PISA – Il tecnico nerazzurro Alberto Giladino ha parlato davanti a microfoni e taccuini a due giorni dalla sfida contro il Bologna del suo Pisa al Renato Dall’Ara.

di Giovanni Manenti

NIENTE ALIBI. “Ritengo che il comunicato della società sia stato molto chiaro, ma ho detto ai ragazzi che ciò non deve creare un alibi in vista delle prossime gare, anzi sono contento che i giocatori si stiano allenando molto bene”.

DARE CONTINUITÀ. “Albiol sta bene e si sta allenando molto bene, al pari di Lorran che sta migliorando giorno dopo giorno, anche se al momento non ritengo di modificare gli equilibri poiché è fondamentale dare continuità alle prestazioni pur sapendo che andiamo ad affrontare una grande squadra sapendo che il nostro compito principale è quello di fare punti”.

SU CUADRADO. “Cuadrado è entrato molto bene nel derby. I giocatori mi stanno creando difficoltà nel fare la formazione, così che anche il colombiano può giocare sia dall’inizio che a partita in corso, vedendolo peraltro più come esterno”.

SU VURAL. “Per quanto riguarda Vural, indipendentemente se giocherà o meno dall’inizio, è un guidatore che ha nel primo controllo il suo punto di forza, per poi puntare verso la porta avversaria, anche dal punto di vista delle conclusioni da fuori motivo per il quale ci siamo allenati in settimana”.

SULLA TATTICA. “Dobbiamo cercare di portare più uomini a ridosso dell’area avversaria, mentre Lorran è un giocatore di grandi potenzialità tecniche, con il difetto ancora di giocare un po’ da solo e quindi deve abituarsi agli equilibri tattici e ad un nuovo calcio rispetto al Brasile”.

SU AKINSANMIRO. “Per Akinsanmiro non ci sono parole, sta dimostrando quanto un giocatore possa crescere con il sacrificio e l’impegno, mentre per le difficoltà che possono incontrare Angori e Piccinini, ricordo sempre ai due ragazzi di ricordarsi dove erano tre anni fa e devono pertanto solo avere fiducia nei loro mezzi ed impegnarsi negli allenamenti”.

SUL BOLOGNA. “Il Bologna è molto forte sugli esterni con Orsolini e Cambiaghi e sulla fascia sinistra ho quattro opzioni fra Bonfanti, Lusuardi, Angori e Leris che lasciano altre possibilità sui cambi in corsa”.

Last modified: Ottobre 3, 2025