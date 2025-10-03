Abbattimento piante malate su viale D’Annunzio: chiusura traffico e divieto di sosta dal 6 al 10 ottobre

Written by admin• 3:42 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – A seguito di un censimento condotto dal Servizio Fitosanitario Regionale, sul viale D’Annunzio sono state rilevate piante di alto fusto affette da “cancro colorato e morte in piedi“. L’abbattimento di tali alberi è necessario per garantire la sicurezza di cittadini e traffico.

Per questo motivo, la Polizia Municipale ha emesso un’ordinanza che prevede la chiusura del traffico nel tratto compreso tra via Isola del Giglio e la rotatoria Renzo Carli (adiacente al ponte del CEP), dal 6 al 10 ottobre, nella fascia oraria 08:30-17:30.

Durante i lavori, nel tratto interessato sarà inoltre in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli. I cantieri procederanno secondo lo stato di avanzamento delle operazioni, garantendo la massima sicurezza per residenti e operatori.

