Proseguono i lavori alla Sp3 Bientinese a cura della Provincia. Fine lavori prevista al prossimo 30 novembre

Pisa, Attualità

PISA – Proseguono a pieno ritmo i lavori alla Sp3 Bientinese a cura della Provincia di Pisa. “Nei giorni scorsi gli interventi sono proseguiti come da cronoprogramma, con lavorazioni che hanno riguardato la soletta del ponte e la collocazione dei micropali”, spiega il Presidente Massimiliano Angori. “Ricordo che in base al cronoprogramma, e salvo imprevisti, i lavori termineranno il prossimo 30 novembre”. Rimane pertanto attiva fino al 30/11 la chiusura al traffico in corrispondenza dei due ponti oggetto delle lavorazioni, e, rispettivamente, al km 4+810 e km 5+40

“Mi preme ribadire che si tratta di importanti lavori finalizzati alla sicurezza della viabilità e di una sempre maggiore incolumità per gli utenti della strada, del valore complessivo di 615mila euro, riguardante una arteria stradale di importanza strategica per il collegamento delle Province di Pisa e Lucca, e più in generale anche delle province limitrofe. Sottolineo infine che il nostro ente da anni è impegnato nella ricerca di finanziamenti regionali per realizzare intanto queste lavorazioni, che adesso vengono eseguite perché non più rimandabili”, conclude Angori.

Last modified: Ottobre 14, 2025