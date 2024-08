Ecco la nuova App per tenere sotto controllo il proprio abbonamento o biglietto

Scritto da admin• 1:07 pm• Pisa SC

PISA – Importante novità per tutti i possessori della Pisa Membership Card e ovviamente per tutti gli abbonati del Pisa Sporting Club.

Sarà possibile da oggi scaricare sul proprio smartphone una applicazione che permetterà di avere sempre a portata di ‘palmo’ il proprio abbonamento e/o il proprio titolo di ingresso alla Cetilar Arena.

Per scaricarla basterà cliccare su uno dei link sottostanti e seguire le linee guida:

Android: https://originsolutions.it/Pisa-Sporting-Club-release.apk

Apple: https://apps.apple.com/it/app/pisa-sporting-club/id6569254881

Una volta scaricata l’applicazione sarà sufficiente inserire il numero della propria Pisa Membership Card ed il Pin che è recuperabile sulla copia provvisoria della Membership inviata a tutti per mail per attivare correttamente la App e utilizzarla per accedere alla Cetilar Arena direttamente dal tornello

