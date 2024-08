Al via da lunedì il “Cinema sotto le stelle”

Scritto da admin• 12:50 pm• Eventi/Spettacolo, San Giuliano Terme

Al Parterre di San Giuliano Terme cinque serate con proiezioni di film a cura del Cinema Arsenale. Spettacoli al via da lunedì 19 agosto con ingresso gratuito

SAN GIULIANO TERME – Tornano gli eventi dell’Estate sangiulianese, in attesa dei nuovi cicli di iniziative tra fine agosto e settembre. Da lunedì 19 a venerdì 23 agosto il Cinema Arsenale approda a San Giuliano Terme, dove al Parterre verrà allestito il “Cinema sotto le stelle” in collaborazione con l’Amministrazione comunale.



Primo appuntamento sarà il film “Aladdin”, lunedì, per poi proseguire martedì 20 con “Grazie ragazzi”, mercoledì 21 con “La bella e la bestia”, giovedì 22con “L’ultima notte di amore” e venerdì 23 con “Dumbo”. Gli spettacoli si terranno dalle ore 21:30con ingresso gratuito.

“Dopo il successo di Bagni di Vino e quello recente di Bagni di Stelle proseguiamo con il cartellone dell’Estate sangiulianese per tutta la prossima settimana con questo ciclo di proiezioni per grandi e piccini, in attesa di Bagni di Luce che si terrà in occasione del giorno di San Bartolomeo, santo patrono di San Giuliano Terme, sabato 24 agosto – affermano il sindaco Matteo Cecchelli e l’assessora alla Cultura Angela Pisano -. A settembre poi, i nuovi cicli di eventi che presenteremo nei prossimi giorni”.

