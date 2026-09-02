E’ scomparsa Rina Pieraccioni grande tifosa del Pisa

Written by Redazione• 3:53 pm• Cascina, Attualità, Attualità, Pisa

PISA – Una notizia luttuosa è piombata nelle ultime ore nell’ambiente del tifo nerazzurro e della politica cascinese e del volontariato.

di Maurizio Ficeli

Fabio Taccola è stato colpito da un grave lutto: in queste ore, dopo lunga malattia, è venuta a mancare l’adorata moglie Rina Pieraccioni. Ne da il triste annuncio lo stesso Fabio Taccola con un commovente post su Facebook: “Fai Buon Viaggio Amore e Mio !!! Abbiamo combattuto tanto !!! Ma non ce l’ abbiamo fatta !!! Proteggimi e dammi la Forza da Lassù!!!” Rina aveva il Pisa nel cuore e anche l’altra sera nella gara con il Catanzaro ha tifato sino all‘ultimo”.

Tanti i messaggi dei tifosi nerazzurri e dei semplici cittadini sui social. Per chi volesse sare l’ultimo saluto a Rina Pieraccioni giovedì 3 agosto dopo le 10.30, sarà esposta alle Cappelline del comiato a Navacchio, Impresa funebre Matteucci, mentre i funerali avranno luogo venerdì 4 alle 15 presso la chiesa Propositura di Cascina.

La redazione di Pisanews, nel farsi interprete dei sentimenti della tifoseria nerazzurra e di chi ha conosciuto la brava Rina, formula a Fabio Taccola e agli altri congiunti le più sentite condoglianze. Rip in pace Rina,che la terra ti sia lieve.

Last modified: Settembre 3, 2026