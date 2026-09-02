Written by Settembre 2, 2026 2:47 pm Pontedera, Cronaca

Scontro tra auto e moto a Romito: 24enne trasferito a Cisanello

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PONTEDERA- Incidente stradale nel pomeriggio in via Gagarin, nella località di Romito, nel comune di Pontedera. Per cause in corso di accertamento, si sono scontrate un’auto e una moto.

Sul posto sono intervenuti l’automedica di Pontedera e la Pubblica Assistenza di Pontedera. I soccorritori hanno prestato le prime cure a un ragazzo di 24 anni, rimasto ferito nell’impatto.

Il giovane, che ha riportato un politrauma, in particolare agli arti inferiori, è stato trasportato in codice di maggiore gravità all’ospedale Cisanello di Pisa per ulteriori accertamenti e cure.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Settembre 2, 2026
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