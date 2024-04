Domenica 7 Aprile a San Rossore si corre il 134esimo Premio Pisa

Scritto da Antonio Tognoli• 7:54 am• Pisa, Sport/Altro, Tutti

PISA – Saranno sette le corse in programma con inizio alle 15.00 domenica 7 aprile all’Ippodromo di San Rossore a Pisa. Si corre in pista grande ed eÈ il giorno del 134° PREMIO PISA!

Le corse: Il 134° Premio Pisa- Trofeo Goffs UK Breeze Up, Super Condizionata per i 3 anni sui 1.600 metri, ha raccolto un interessante lotto di soggetti. Endo Botti e Cristiana Brivio calano un tridente che monopolizza il pronostico. Nel Thomas Rook Muratone ha avuto la meglio su Montanair ma domenica lo stato del terreno sarà completamente diverso e potrebbe contribuire a ribaltare l’esito di quella corsa. Attenzione, però, perché il terzo compagno d’allenamento è reduce da squillante vittoria sulla pista, è un cavallo molto veloce e maneggevole che si adatta alla perfezione al tracciato. La scuderia Alma di Max Allegri punta al Premio Pisa anche con Fly By Fly (allenato da Stefano Botti), vincitore dell’autunnale Premio Goldoni. Majin Bu, secondo nel Criterium di Pisa, e Ocean Baroque, quarto nel “Rook” possono ambire a un piazzamento.

Il 25° Premio Regione Toscana, Super Handicap per i 4 anni e oltre sui 2.200 metri, offre l’occasione a Rainmaker di dimostrare il suo attuale valore. Le insidie sono molte, a partire dai due cavalli allenati da Grizzetti, Atzeco e Lagomago, ben rientrati a Varese. Arc on Fire è in serie positiva, Tempo di Renaccio punta sulla sua regolarità.

Il 66° Premio San Rossore, Handicap principale per i 4 anni e oltre sui 1.600 metri – TQQ di giornata. Pronostico impossibile: proviamo a indicare Ramadas, maturo per il successo, sul progredito Daffodil Bloom e la romana Belinda Bell. Le alternative si sprecano, a partire dai due allievi di Filippo Marras, Closer Look e Le Bagarre, per proseguire con Lord Sakai. La favola di Maleducata, vincitrice di 3 corse consecutive e salita dagli handicap di minima all’handicap principale, potrebbe continuare.

Il Premio Allegria, condizionata per le tre anni sui 1.600 metri, è una sorta di Premio Pisa al “femminile”. Eternal Blossom ha vinto il premio Andreina ed è la favorita. Rientra Calle Almanzora, con la compagna d’allenamento Sora Lina, le avversarie principali. Light Blu è l’outsider di lusso.

Le corse dedicate ai nostri sponsor: Premio Banca Popolare di Pisa e Fornacette e il Premio Casa di Cura San Rossore.

La nota internazionale data dal FEGENTRI World Championship Gentlemen Raiders con cavalieri che arrivano da Spagna, Francia e Regno Unito

Inoltre:

TEATRO EQUESTRE di Rudj Bellini per uno spettacolo indimenticabile

di Rudj Bellini per uno spettacolo indimenticabile TRIO CANTAGALLO per l’accompagnamento musicale del pomeriggio

per l’accompagnamento musicale del pomeriggio CI CHICCHI D’UVA spettacoli di giocoleria, equilibrismo su trampoli e monociclo!

spettacoli di giocoleria, equilibrismo su trampoli e monociclo! I BUTTERI che apriranno la sfilata del Premio Pisa

che apriranno la sfilata del Premio Pisa GIOCO DEL PONTE 20 figuranti chiuderanno la sfilata del Premio Pisa

20 figuranti chiuderanno la sfilata del Premio Pisa SAN ROSSORE HATS DAY in collaborazione con Rinaldelli

in collaborazione con Rinaldelli HORSE GREEN EXPERIENCE lancia l’ EQUIRADUNO DEL GIUBILEO

lancia l’ BATTESIMO DELLA SELLA con i Pony di Planet Horse

con i Pony di Ippolandia : gioco motorio e laboratorio grafico organizzati da Koalaludo

: gioco motorio e laboratorio grafico organizzati da DIETRO LE QUINTE – SPECIAL EDITION: la visita guidata per scoprire cosa accade prima, durante e dopo una corsa. Modalità per l’iscrizione sui nostri social e sul nostro sito, inizio tour alle 17.10

