Domenica 11 gennaio torna il Mercato di Qualità dei Lungarni

Written by admin• 1:52 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- I Lungarni Pacinotti e Mediceo tornano a riempirsi di colori e occasioni domenica 11 gennaio 2026 con il Mercato di Qualità dei Lungarni, il primo grande appuntamento dell’anno promosso da ANVA Confesercenti Pisa. Una giornata dedicata allo shopping e ai saldi invernali, in una delle cornici più suggestive del centro storico.

Il mercato rappresenta ormai un punto di riferimento stabile per il commercio ambulante cittadino, grazie alla presenza di operatori selezionati e prodotti di qualità. L’obiettivo è coniugare convenienza e professionalità, trasformando i Lungarni in uno spazio di incontro e socialità per tutta la giornata.

“Con i Lungarni si apre la stagione dei mercati straordinari organizzati da ANVA Confesercenti Pisa – dichiara Mirco Sbrolli, presidente provinciale – che nel 2026 ci vedrà impegnati anche a Pasquetta a Marina di Pisa e durante le festività natalizie. Pisa può contare su operatori esperti e radicati nel territorio, sostenuti da sindacati rappresentativi in grado di organizzare eventi di qualità nel rispetto della città e delle attività a posto fisso”.

Il mercato si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione del commercio locale e di rafforzamento del tessuto economico cittadino.

“Eventi come questo – aggiunge Gabriele Lo Cicero, coordinatore sindacale Confesercenti Pisa – favoriscono una positiva sinergia tra commercio ambulante e attività in sede fissa, aumentando l’attrattività del centro storico e la partecipazione dei cittadini”.

Il Mercato di Qualità dei Lungarni si conferma così non solo come appuntamento commerciale, ma anche come occasione per vivere la città in modo dinamico e conviviale.

Appuntamento domenica 11 gennaio sui Lungarni.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Gennaio 7, 2026