La Befana di AGBALT porta sorrisi nel reparto di Oncoematologia Pediatrica del Santa Chiara

2:28 pm• Pisa

PISA- Una mattinata di festa e di sorrisi ha animato il reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Santa Chiara di Pisa, dove la Befana di AGBALT ODV ha fatto visita ai piccoli pazienti portando calze, dolci e doni, ma soprattutto un prezioso carico di allegria e spensieratezza.

Insieme alla Befana, nei corridoi del reparto sono arrivati anche Biancaneve, gli Elfi, il Pan di Zenzero e Smile, trasformando per qualche ora l’ambiente ospedaliero in un luogo di gioco e fantasia, dove i bambini hanno potuto sentirsi semplicemente tali.

L’iniziativa è stata organizzata dai volontari di AGBALT, che da anni affiancano il reparto con attività di sostegno per le famiglie e momenti di animazione dedicati ai piccoli pazienti. «Non si tratta solo di consegnare regali – spiegano dall’associazione – ma di far sentire bambini e genitori meno soli, regalando, anche solo per un momento, un sorriso e un po’ di serenità».

Un ringraziamento particolare va ai volontari e al personale sanitario che ogni giorno lavorano insieme per rendere possibili iniziative come questa, capaci di portare un po’ di luce e normalità all’interno del percorso di cura.

Anche in questa Epifania, AGBALT si conferma una presenza costante e preziosa per le famiglie del reparto, contribuendo a rendere l’ospedale un luogo in cui, nonostante le difficoltà, è ancora possibile trovare spazio per il sorriso e la speranza.

Gennaio 7, 2026