Peccioli, via al nuovo piano per lo sviluppo produttivo dell’area della Fila

PECCIOLI- Il Comune di Peccioli avvia un nuovo percorso di pianificazione per lo sviluppo economico del territorio. Con una recente deliberazione, l’Amministrazione comunale ha definito gli indirizzi per l’ampliamento delle funzioni artigianali e industriali nell’area produttiva della Fila, zona strategica situata al confine con il Comune di Capannoli.

L’area, oggi quasi completamente satura, rappresenta da anni uno dei principali poli economici e occupazionali del territorio, ospitando numerose aziende provenienti anche da altri Comuni della Valdera. Le opere di urbanizzazione sono state completate e collaudate, rendendo la zona pienamente operativa e ben collegata alla viabilità principale.

La posizione strategica della Fila ha portato il Comune a inserirla anche nel progetto Linking Valdera – e in particolare in Linking Peccioli – con l’obiettivo di rafforzare la direttrice della SP64 e integrare attività produttive, infrastrutture, servizi e aree verdi all’interno del paesaggio rurale.

La nuova infrastruttura di fondovalle collegherà impianti sportivi, pista ciclabile, centro commerciale, strutture ricettive e nuovo polo scolastico, fino all’area industriale. Una visione che considera lo sviluppo produttivo come motore stabile di lavoro e valore durante tutto l’anno, con il turismo a supporto e non come unica fonte di reddito.

Tra gli obiettivi principali figurano il rafforzamento delle filiere locali, dall’artigianato evoluto all’agricoltura e alla trasformazione dei prodotti, valorizzando saperi tradizionali, innovazione e marchi territoriali.

Per questo il Comune ha dato mandato al Servizio Pianificazione del Territorio di avviare il procedimento di variante urbanistica e la relativa Valutazione Ambientale Strategica (VAS), integrando la strumentazione urbanistica vigente.

L’iniziativa si inserisce inoltre nel progetto volto a rendere più agevole il collegamento casa–lavoro, in continuità con il piano di connessione tra Piazza del Popolo e la Strada Provinciale La Fila.

Un passo concreto verso uno sviluppo equilibrato e sostenibile, in linea con le vocazioni produttive di Peccioli e con la crescita economica futura del territorio.

