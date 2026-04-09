Dieta sana più cara in primavera-estate: lo studio dell’Università di Pisa

Written by Redazione• 1:11 pm• Pisa, Attualità, Cultura

PISA – Il costo di una dieta sana e sostenibile in Italia varia nel tempo e nello spazio: aumenta nei mesi primaverili ed estivi e presenta differenze significative tra Nord e Sud. È quanto emerge dallo studio pubblicato sulla rivista Quality & Quantity dal titolo “The economic feasibility of sustainable and healthy diets: a price-based analysis in Italy”, firmato da Stefano Marchetti dell’Università di Pisa insieme a Ilaria Benedetti, Haoran Yang e Mathias Silva Vazquez.

La ricerca ha analizzato il costo di panieri alimentari ispirati alla dieta mediterranea, suddivisi per cinque gruppi: uomini adulti, donne adulte, adolescenti, bambini piccoli e anziani. L’indagine, basata su oltre 326mila rilevazioni di prezzo relative a 167 prodotti in 107 province italiane, copre il periodo tra agosto 2021 e marzo 2024.

Costi in aumento e differenze per età

Dallo studio emerge un aumento generalizzato dei prezzi nel triennio, con incrementi medi intorno al 20%:

Uomini adulti : oltre 200 euro al mese nei mesi caldi, 150–160 euro in inverno

: oltre 200 euro al mese nei mesi caldi, 150–160 euro in inverno Donne adulte : fino a circa 208 euro in estate, 156 euro nei mesi freddi

: fino a circa 208 euro in estate, 156 euro nei mesi freddi Anziani : circa 160–170 euro nei mesi caldi, 120 euro in inverno

: circa 160–170 euro nei mesi caldi, 120 euro in inverno Adolescenti : fino a 131 euro in estate, 78 euro in inverno

: fino a 131 euro in estate, 78 euro in inverno Bambini piccoli: unica eccezione stagionale, con costi più alti in inverno (fino a 79 euro) rispetto all’estate

«In generale la dieta mediterranea risulta più cara nei mesi primaverili ed estivi – spiega Marchetti – mentre per i bambini piccoli si registra un andamento opposto, legato a esigenze alimentari specifiche».

Divari territoriali

L’analisi evidenzia anche differenze geografiche:

i prezzi medi e massimi sono più elevati nel Nord Italia

sono più elevati nel Nord Italia i prezzi minimi, cioè il costo più basso teoricamente possibile, risultano spesso più alti nel Sud

«Questo potrebbe dipendere da una minore presenza della grande distribuzione organizzata in alcune aree meridionali – osserva Marchetti – dove la concorrenza è più limitata».

Implicazioni sociali

Lo studio sottolinea come l’accesso a una dieta sana non sia uniforme e dipenda da variabili economiche, territoriali e stagionali. La spesa cresce con l’età e il fabbisogno calorico, mentre le variazioni stagionali incidono in modo significativo sulla maggior parte dei gruppi.

La ricerca è stata realizzata nell’ambito del progetto PRIN 2022 FOOD MeaSure, dedicato all’analisi del rapporto tra povertà, vulnerabilità sociale e accesso a diete sane e sostenibili, con l’obiettivo di supportare politiche pubbliche più mirate ed efficaci.

FOTO TRATTA DAL SITO DI UNIPI.

Last modified: Aprile 9, 2026