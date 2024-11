Diego Petrucci (Fdl): “Una quarantina di appartamenti inutilizzati a San Rossore. La Regione li destini all’emergenza abitativa”

Written by admin• 3:24 pm• Pisa, Politica

PISA – “Nella mattinata di giovedì 28 novembre ho avuto la possibilità di visitare le strutture di proprietà della Regione Toscana presenti a Cascine Nuove nel Parco di San Rossore Migliarino Massaciuccoli. Si tratta di una quarantina di appartamenti inutilizzati da almeno un decennio. Sapevo dell’esistenza di questi edifici ma ho voluto constatare in che stato fossero. Al momento le condizioni sono buone però se non saranno manutenuti nel modo adeguato sono destinati ad andare in rovina”, afferma Diego Petrucci consigliere regionale di Fdl.

Questi appartamenti potrebbero essere messi a reddito, per esempio, trasformandoli in case vacanza. Nel momento in cui si parla della necessità di trasformare il turismo in diffuso, rendere maggiormente fruibile il Parco per i visitatori può essere una soluzione. Altri invece potrebbero andare a far parte dell’Erp. E questi sono soltanto alcuni dei numerosi edifici regionali inutilizzati all’interno del Parco.

È un vero e proprio delitto pubblico che ci siano immobili della Regione o dei Comuni inutilizzati mentre tantissime famiglie non sanno come fare per avere un alloggio.

Il Comune di Pisa sta dando il buon esempio su questo fronte. Ha fatto una indagine sul patrimonio immobiliare comunale e ha individuato 18 appartamenti che dal prossimo saranno messi a disposizione per le politiche abitative. Pisa sta dando il buon esempio e chiediamo che la Regione faccia altrettanto qui a San Rossore”, lo ha detto il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci a conclusione del suo sopralluogo presso gli edifici di Cascine Nuove nel Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli.

Last modified: Novembre 28, 2024