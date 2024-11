Giancarlo Favarin nuovo allenatore dell’Akragas

Written by admin• 3:14 pm• Pisa, Sport

PISA – Nuova sfida professionale per Giancarlo Favarin, esperto allenatore toscano classe 1958, che dopo aver guidato numerose squadre nel corso della sua carriera, tra cui Livorno, Tau Calcio Altopascio, Prato, Lucchese, Venezia, Pisa e Carrarese, è pronto ad intraprendere una nuova avventura con l’Akragas, club attualmente impegnato nel Girone I di Serie D.

L’Akragas ha annunciato ufficialmente il sollevamento dall’incarico di Lillo Bonfatto, allenatore della Prima squadra, esprimendo gratitudine per la sua dedizione e il lavoro svolto finora. Il club ha precisato che la decisione è stata presa su indicazione dei nuovi soci.

Giancarlo Favarin, originario di Marina di Pisa, è stato scelto per guidare la squadra. L’esperto allenatore, con una carriera che vanta oltre 700 panchine tra Serie D e Serie C, dovrebbe firmare l’accordo nei prossimi giorni. Favarin è conosciuto per la sua competenza, il suo carisma e la sua lunga esperienza. Nell’ultima stagione ha allenato il Livorno in Serie D, mentre nel corso della sua carriera ha conquistato sei titoli di campione tra le varie squadre, tra cui Lucchese, Aglianese, Andria, Castelnuovo e Venezia.

In particolare, alla guida della Lucchese, nella stagione 2009/2010, ha ottenuto la promozione in Serie C1 e vinto la Supercoppa Lega di Serie C, ricevendo il prestigioso riconoscimento della “panchina d’oro” per la Serie C.

