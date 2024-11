Mobilità, in pieno centro un nuovo parcheggio realizzato in via Buonarroti

Written by admin• 4:01 pm• Attualità, Pisa

520mq in cui sono stati realizzati 21 posti auto: sarà aperto H24

PISA – La richiesta di nuovi posti auto nel quartiere di San Francesco è stata presa in carico dai tecnici del Comune di Pisa e di Pisamo che sono riusciti a individuare un’area di privati da restituire alla città. Nasce così il nuovo parcheggio a raso in via Buonarroti, all’angolo con via San Lorenzo, di fronte al Polo universitario Fibonacci. Un’area di 520mq in cui sono stati realizzati 21 posti auto, aperto 24 ore su 24, gratuito nella fascia oraria 20-8, mentre la tariffa oraria (8-20) è di 0.75.

“Questo intervento rientra nel programma dell’amministrazione – ha dichiarato l’assessore alla mobilità del Comune di Pisa Massimo Dringoli – di risolvere il problema dei parcheggi non costruendone di nuovi e grandi, con un impatto notevole sul paesaggio, ma con interventi mirati, andando a recuperare piccole aree che poi sommate tra loro potranno dare una boccata d’ossigeno al sistema di sosta. In questo caso siamo a ridosso della ZTL, c’è la possibilità di parcheggiare e proseguire a piedi raggiungendo varie zone del centro storico ma si tratta soltanto di un primo esempio, stiamo lavorando anche su altre soluzioni di questo tipo, sia in quartieri diversi che in aree più periferiche ma anche all’interno della ZTL”.

“Un importante traguardo – dichiara l’amministratore unico di Pisamo, Andrea Bottone – l’apertura di questa area parcheggio in una zona strategica come via Buonarroti. Si tratta di un’area densamente popolata e vicina agli uffici del Tribunale, dove il flusso di professionisti è particolarmente intenso. Questa operazione, inoltre, ha permesso di riqualificare un’area precedentemente dismessa, aggiungendo posti auto grazie a un contratto di locazione. È un tassello importante che si inserisce nel progetto più ampio delle aree di sosta a servizio della cittadinanza. Insieme al sindaco Conti e all’assessore Dringoli, stiamo lavorando a una mappatura puntuale degli spazi urbani per garantire ai residenti una maggiore libertà di movimento e favorire un’esperienza cittadina sempre più “smart””.

L’iter burocratico, portato avanti da Pisamo, è iniziato a gennaio 2024 fino ad arrivare ad una concessione dell’area per 13 anni (di cui 1 in comodato e 6+6 in locazione). La contrattazione con i proprietari e il gestore è stata rapida e ha portato al risultato che oggi è a disposizione della cittadinanza, compresa la vicina area del Tribunale. I lavori per la sistemazione del parcheggio sono costati circa 5000 euro.

