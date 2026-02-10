Carnevale a teatro a Cascina: circo contemporaneo per tutta la famiglia con biglietto a 5 euro

Written by admin• 1:41 pm• Cascina, Attualità, Eventi/Spettacolo

CASCINA- Quest’anno il Carnevale si festeggia a teatro. Domenica 15 febbraio alle ore 17.30, La Città del Teatro di Cascina propone Nuova Barberia Carloni, spettacolo di circo contemporaneo tra teatro d’attore, clownerie e musica dal vivo, pensato per bambini, famiglie e pubblico di tutte le età, all’interno della rassegna Domenica a Teatro.

Firmato da Mario Gumina e Teatro Necessario, lo spettacolo porta in scena Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bianchini e Alessandro Mori. Sul palco prende vita una barberia di provincia, luogo di incontri e racconti, dove tre aspiranti barbieri, in attesa dei clienti, danno vita a gag comiche, numeri di destrezza e momenti di pura clownerie. Il pubblico diventa parte integrante dello show, come seduto nella sala d’attesa.

Per l’occasione è previsto un biglietto speciale di Carnevale a 5 euro per tutti, adulti e bambini.

Info utili

Contatti: 050 744400 – biglietteria@lacittadelteatro.it

Quando: domenica 15 febbraio, ore 17.30

Dove: Sala Franca Rame e Dario Fo – La Città del Teatro di Cascina

Durata: 60 minuti

Biglietti: prevendita Ticketone e biglietteria del teatro

