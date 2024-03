“Dieci Anni di cura e investimenti per la comunità”: le dichiarazioni della Sindaca Deidda

Scritto da admin• 5:46 pm• Santa Croce sull'Arno

SANTA CROCE SULL’ARNO – Negli ultimi dieci anni, l’amministrazione di Santa Croce sull’Arno ha investito oltre 14 milioni di euro in opere pubbliche, distribuiti in diverse aree chiave. Questi investimenti includono 3.840.000 euro per le scuole, 3.825.000 euro per viabilità e mobilità urbana, 549.525 euro per la valorizzazione dei giardini pubblici, 727.000 euro per la riqualificazione degli impianti sportivi, 657.000 euro per il rinnovamento di luoghi culturali come il teatro Verdi e la Biblioteca, e 2.720.000 euro per il diritto alla casa.

La sindaca Giulia Deidda ha sottolineato che il termine “cura” descrive l’impegno dell’amministrazione durante questi dieci anni, evidenziando la cura delle persone attraverso progetti e servizi pensati per tutte le fasi della vita, inclusa l’infanzia e l’età più fragile. Questo impegno si è manifestato nel mantenimento e nell’ampliamento dei servizi esistenti, nonché nell’attenzione al diritto fondamentale alla casa.

Oltre agli investimenti nelle persone, sono stati dedicati sforzi considerevoli alla cura dei luoghi pubblici e all’ambiente. Questi sforzi includono un piano di manutenzione per edifici, infrastrutture, parchi e giardini, nonché iniziative per migliorare la vivibilità del paese dal punto di vista ambientale, come la rivoluzione energetica della pubblica illuminazione e progetti di forestazione urbana.

La cura si è estesa anche al centro storico di Santa Croce sull’Arno, con interventi volti a trovare nuova bellezza e vivibilità, tra cui il rifacimento di piazze e strade e la riqualificazione di presidi culturali.

L’amministrazione ha anche prestato attenzione alla memoria, promuovendo la conoscenza del passato attraverso pubblicazioni e iniziative commemorative.

Infine, la sindaca ha sottolineato che la pandemia ha influenzato e trasformato molte attività, ma l’amministrazione ha continuato a lavorare per il benessere della comunità, con progetti in corso e pianificati per il futuro.

Last modified: Marzo 13, 2024