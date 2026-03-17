Centri storici protagonisti: successo per gli eventi di Confesercenti tra Cascina e Bientina

Written by Redazione• 3:18 pm• Pisa, Bientina, Cascina, Cultura, Cultura, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo

PISA – Fine settimana all’insegna della partecipazione e della qualità per Confesercenti Area Valdera, Cuoio e Val di Cecina, che traccia un bilancio molto positivo delle due manifestazioni organizzate tra sabato e domenica: il Mercatino del Cioccolato e dell’Artigianato nel centro storico di Cascina e il Mercato di Qualità degli Ambulanti Anva a Bientina.

Due appuntamenti che hanno richiamato numerosi visitatori, animando piazze e vie con prodotti artigianali, specialità gastronomiche ed eccellenze del commercio ambulante. Confesercenti ha ringraziato le amministrazioni comunali per la collaborazione, sottolineando il valore di iniziative capaci di rendere più vivi e attrattivi i centri storici.

«Ancora una volta – commenta Mirco Sbrolli, presidente provinciale Anva Confesercenti – il mercato di qualità si conferma un valore aggiunto per il territorio, grazie alla professionalità degli operatori e alla cura delle proposte».

Sulla stessa linea Futura Cavallini, presidente Confesercenti Valdera e Cuoio: «Eventi come questi rafforzano il ruolo della nostra associazione nella promozione del commercio e nella valorizzazione dei centri cittadini».

Un risultato condiviso anche dal responsabile d’area Claudio Del Sarto, che evidenzia «l’importanza del lavoro di squadra tra operatori, associazione e amministrazioni per la riuscita delle manifestazioni».

Last modified: Marzo 17, 2026