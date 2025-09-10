Written by Settembre 10, 2025 3:37 pm Pisa SC

Davide Massa arbitra Pisa – Udinese

HomePisa SCDavide Massa arbitra Pisa – Udinese

PISA – Sarà Davide Massa ad arbitrare domenica 14 settembre ore 15 Pisa – Udienese alla Cetilar Arena. Nessun precedente per Massa con il Pisa in A.

In cadetteria una vittoria esterna a Vicenza (3-1) e un pari al Renato Curi di Perugia (1-1). Per quanto concerne i friulani invece, Massa li ha incrociati in ventuno occasioni.

Arbitro. Davide Massa (Imperia)
1° Assistente. Filippo Meli (Parma)
2° Assistente. Stefano Alassio (Imperia)
4° Ufficiale. Giuseppe Mucera (Palermo)
Var. Lorenzo Maggioni (Lecco)
Avar. Rosario Abisso (Palermo)

Last modified: Settembre 10, 2025
Previous Story
Interruzione idrica nel comune di Vecchiano
Next Story
Pisa Scotto Festival, giovedì “Cuore di Rock’n’Roll”. La vita meravigliosamente stonata di Pino Scotto

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti