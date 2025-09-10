Davide Massa arbitra Pisa – Udinese

PISA – Sarà Davide Massa ad arbitrare domenica 14 settembre ore 15 Pisa – Udienese alla Cetilar Arena. Nessun precedente per Massa con il Pisa in A.
In cadetteria una vittoria esterna a Vicenza (3-1) e un pari al Renato Curi di Perugia (1-1). Per quanto concerne i friulani invece, Massa li ha incrociati in ventuno occasioni.
Arbitro. Davide Massa (Imperia)
1° Assistente. Filippo Meli (Parma)
2° Assistente. Stefano Alassio (Imperia)
4° Ufficiale. Giuseppe Mucera (Palermo)
Var. Lorenzo Maggioni (Lecco)
Avar. Rosario Abisso (Palermo)