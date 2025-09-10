Interruzione idrica nel comune di Vecchiano

VECCHIANO- Acque informa che, a causa di un guasto sulla rete idrica nel comune di Vecchiano, nella giornata di oggi, mercoledì 10 settembre, si stanno registrando mancanze d’acqua nelle località di Nodica, Migliarino, Marina di Vecchiano e nella zona industriale.
Grazie a una serie di manovre effettuate dai tecnici, si prevede un graduale ripristino del servizio entro le ore 15:30, ad eccezione delle utenze situate in località Malaventre e nell’area compresa tra via Mazzini e via Paradiso.
In queste zone, infatti, le difficili condizioni meteo rendono impraticabili le strade ai mezzi pesanti necessari per l’intervento di riparazione. Di conseguenza, al momento non è possibile fornire una stima precisa sui tempi di riattivazione del servizio, che comunque non potrà avvenire prima di domani, giovedì 11 settembre.
Per ridurre i disagi agli utenti coinvolti, è in fase di allestimento un punto di approvvigionamento idrico sostitutivo nei pressi del campo sportivo di Migliarino.
Acque si scusa per i disagi arrecati e invita i cittadini interessati a restare aggiornati chiamando il numero verde 800 983 389.
Last modified: Settembre 10, 2025