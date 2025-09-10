Pisa Scotto Festival, giovedì “Cuore di Rock’n’Roll”. La vita meravigliosamente stonata di Pino Scotto

Written by admin• 4:11 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Il Pisa Scotto Festival continua a portare al Giardino Scotto di Pisa grandi protagonisti della cultura, della musica e dell’attualità, confermandosi come un vivace appuntamento dell’estate pisana. Giunto alla sua quinta edizione, il Festival propone ogni volta un incontro diverso, ma sempre capace di unire il pubblico attorno a storie, idee e passioni.

Giovedì 11 settembre, alle 18:30, riflettori puntati su Pino Scotto, icona del rock italiano, che presenterà il suo libro Cuore di Rock’n’Roll. Una vita meravigliosamente stonata. Un’autobiografia potente e senza compromessi, dove l’artista racconta la sua carriera, le battaglie per la libertà di espressione e il percorso di una vita sempre fuori dagli schemi.

Frontman e leader dei Vanadium, la band hard rock italiana più famosa degli anni ’80, Pino Scotto ha segnato intere generazioni con la sua voce graffiante, la sua presenza scenica e il suo impegno costante a difesa della musica suonata dal vivo. Artista autentico e mai allineato, ha attraversato decenni di storia musicale senza mai rinunciare alla propria identità e al proprio linguaggio diretto, diventando un punto di riferimento per il rock italiano.

A dialogare con lui sarà Alessandro Carugini, esperto musicale e voce di Radio Incontro, che guiderà la conversazione tra aneddoti, curiosità e riflessioni sul panorama musicale di ieri e di oggi. Più che una semplice presentazione, l’appuntamento sarà un’immersione nel mondo di un artista che ha fatto del rock una ragione di vita, mantenendo intatta la sua autenticità e la sua forza comunicativa. Un racconto che intreccia musica, storie di strada, momenti di ribellione e un amore incondizionato per l’arte.

L’incontro con Pino Scotto si terrà giovedì 11 settembre alle ore 18:30 al Giardino Scotto di Pisa, nell’ambito della programmazione del Pisa Scotto Festival. Ingresso libero fino a esaurimento posti. In caso di maltempo gli eventi si svolgeranno all’interno del Bastione Sangallo del Giardino Scotto.

Mentre i grandi parleranno di rock, negli spazi vicini al palco principale si terrà il secondo ScottoLab pensato per i più piccoli “Alla scoperta delle tradizioni pisane”, a cura delle Parti di Mezzogiorno e Tramontana del Gioco del Ponte.

