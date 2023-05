Daniele Gastaldello: “Noi vogliamo fare la partita, loro sono una signora squadra”

Scritto da admin• 12:33 pm• Pisa SC

BRESCIA – Daniele Gastaldello, tecnico del Brescia, ha parlato alla vigilia del match della gara con il Pisa

SULLA CONDIZIONE. “In settimana ho visto una squadra che ha voglia di recuperare i punti persi a Parma. Sapevamo che affrontavamo una squadra costruita per andare in serie A. E adesso ne affrontiamo una simile, il Pisa. Vengono da quattro sconfitte di fila, ma meritavano di raccogliere di più. Sono una signora squadra, che lotta per entrare nei play off, davanti ha giocatori che conosciamo bene. Dovremo stare dentro la partita anche mentalmente perchè questo match ci porterà via tante energie psicologiche”.

SULLE ASSENZE. “Mancano i due infortunati di domenica. Per Jallow siamo però contenti perchè pensavamo che l’infortunio fosse più grave, Galazzi ha ancora noie muscolari. Per il resto non abbiamo recuperato nessuno di quelli che non c’erano a Parma. Siamo un pò in emergenza. Ho visto giocatori che mentalmente sono pronti. Mi spiace per chi non c’è, ma sono fiducioso per chi c’è a disposizione. Stiamo bene fisicamente”.

CI VUOLE FAME. “Hanno molta scelta, hanno cambiato tanto davanti. Ogni calciatore ha una propria identità, c’è gente con caratteristiche tutte diverse. Non sappiamo chi partirà titolare, ma noi vogliamo fare la partita, perchè abbiamo bisogno di questi punti. Dal primo minuto bisogna andare a prendersi la vittoria con grande fame”.

NON SOLO EX. “Non ci sono solo gli ex in campo, che pure conosciamo per filo e per segno, ci sono tanti giocatori che vogliono far bene per portare la squadra ai play off”.

