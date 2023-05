Luca D’Angelo: “Per noi la gara più importante della stagione, giocheremo una grande partita”

Scritto da admin• 1:17 pm• Pisa SC

PISA – Alla vigilia della sfida del “Rigamonti” Luca D’Angelo anticipa i temi della sfida di sabato 13 maggio (ore 14) contro il Brescia.

di Giovanni Manenti

SULLA SITUAZIONE. “Recuperiamo De Vitis, però abbiamo perso Esteves che pertanto non è convocato al pari di Tourè, mentre tutti gli altri sono a disposizione. Non commento i due punti restituiti alla Reggina perchè non conosco le carte“.



LA GARA PIU’ IMPORTANTE. “La partita con il Brescia è importante, ma per noi è la più importante della stagione, in genere non alzo mai i toni per una singola gara, ma stavolta lo è perché non abbiamo alternative al fare 6 punti in queste ultime due giornate“.



FAREMO UNA GRANDE PARTITA. “I ragazzi ci credono, si sono allenati bene in settimana, ancorché il morale non sia altissimo, ma credo che con il Brescia giocheremo una grande partita con uno spirito battagliero, soprattutto nei momenti di difficoltà, visto che non siamo in grado di reagire in questo ultimo periodo rispetto a quanto fatto in passato, perdendo quella sicurezza che era uno dei nostri punti di forza“.

FLASH BACK. “La nostra motivazione deve essere solo relativa all’opportunità di disputare i playoff e non certo avendo riferimento alla gara Pisa-Brescia del 2009, se faremo sei punti faremo sicuramente gli spareggi promozione“.

