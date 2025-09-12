Dal 15 settembre riaprono le iscrizioni ai servizi scolastici di mensa, pre-scuola e trasporto scolastico.

Written by admin• 3:08 pm• Pontedera, Attualità

PONTEDERA – Sul sito dell’Unione Valdera (link dedicato) sono disponibili tutte le informazioni e i moduli per l’iscrizione online.

Mensa scolastica

Le domande presentate saranno accolte automaticamente, senza ulteriori comunicazioni. Gli utenti che faranno richiesta a partire dal 15 settembre potranno usufruire del servizio dopo 5 giorni lavorativi dalla presentazione.

Pre-scuola (sorveglianza)

Per il Comune di Pontedera le iscrizioni riguardano la scuola primaria Madonna dei Braccini. Sarà possibile fare domanda dal 15 settembre fino alle ore 10 del 22 settembre. Le iscrizioni riapriranno poi dalle ore 10 del 29 settembre, ma eventuali nuove richieste potranno essere accolte solo in base alla disponibilità di posti.

Trasporto scolastico

Le domande saranno accolte compatibilmente con le disponibilità organizzative e fino a esaurimento dei posti sugli scuolabus, secondo l’ordine cronologico di presentazione e nel rispetto dei criteri di servizio e dei percorsi già definiti.

Per Pontedera, le iscrizioni per la scuola secondaria di primo grado Curtatone e Montanara saranno aperte dal 15 settembre fino alle ore 10 del 22 settembre, con riapertura dalle ore 10 del 29 settembre per raccogliere eventuali nuove domande, che saranno accolte solo in caso di ulteriori posti disponibili.

Inizio anno scolastico

Il 15 settembre, primo giorno di scuola, è prevista la visita del dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Andrea Simonetti, accompagnato dai rappresentanti istituzionali. Dopo una tappa a Santa Croce sull’Arno, la visita proseguirà al Villaggio Scolastico di Pontedera dalle ore 9, con fermate al Liceo Montale, Liceo XXV Aprile, Ipsia Pacinotti (dove sarà osservato un minuto di silenzio per le vittime della guerra), Fermi e Iti Marconi.

Con l’avvio dell’anno scolastico, tornerà inoltre in vigore la Zona a Traffico Limitato nell’area del Villaggio Scolastico di Pontedera.

