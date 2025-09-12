Elena Meini(Lega): “Pontedera: per sapere quando ci sarà l’apertura del reparto dialisi dobbiamo rivolgerci a Chi l’ha visto?”

Written by admin• 5:38 pm• Pontedera, Politica

PONTEDERA– Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Elena Meini, capogruppo in Consiglio regionale della Lega e capolista per Pisa e provincia alle prossime elezioni regionali

«Una decina di giorni fa – ricorda Elena Meini, capogruppo in Consiglio regionale della Lega e capolista per Pisa e provincia alle prossime elezioni regionali – eravamo già intervenuti per denunciare i gravi ritardi nell’apertura del tanto atteso reparto dialisi dell’ospedale di Pontedera».

«Anche il sindaco – e non poteva che essere così – si era detto dispiaciuto per questo rinvio, annunciando una rapida soluzione del problema. Purtroppo, però, a oggi nulla è stato risolto» prosegue Meini.

«Ci risulta infatti che gli ascensori siano ancora fuori uso e che permangano ulteriori criticità tali da impedire l’avvio delle attività» aggiunge la consigliera leghista.

«La situazione resta quindi molto incerta e ci indigna constatare questa totale mancanza di rispetto nei confronti dei pazienti» insiste Meini.

«Se questo è il modo con cui si intende salvaguardare la sanità territoriale – conclude amaramente – allora è necessario che qualcuno, a partire dal presidente Giani, faccia un serio esame di coscienza».

Last modified: Settembre 12, 2025