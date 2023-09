Da lunedì 18 settembre al via i lavori sulle viabilità a cura della Provincia di Pisa: interventi del valore complessivo di circa 1,3 milioni di euro

Scritto da admin• 1:20 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Proseguono, dopo la pausa estiva, le pavimentazioni lungo le principali arterie delle viabilità provinciali a cura della Provincia di Pisa.

“Da lunedì 18 settembre – spiega il Presidente Massimiliano Angori – sarà interessata la viabilità sp 30 del lungomonte Pisano, da Asciano alla Gabella, per un importo di interventi pari a 280.000 euro. I lavori comporteranno la modifiche alla viabilità, con sensi unici alternati regolati con impianto semaforico mobile e/o movieri, in vigore dalle ore 07:30 alle ore 18:00 dal km 2+000 al km 3+800. Le modifiche saranno attuate fino al prossimo 30 settembre. Scusandoci con i cittadini per il disagio, preme precisare che si tratta di interventi per una sempre maggiore sicurezza sulla viabilità. A quelli sopra menzionati, si aggiungono altri lavori a cura della Provincia di Pisa, che interessano le seguenti viabilità:

-SP2 vicarese zona Caprona-Uliveto, con lavorazioni finalizzate a eliminazione dissesti localizzati per radici affioranti, ripristino planarità, oltre al rifacimento della segnaletica orizzontale, per un importo di € 105.000;

-SP 22 del Mare loc. San Piero, interventi di eliminazione dissesti localizzati per radici affioranti, ripristino planarità oltre al rifacimento segnaletica orizzontale, per un importo di € 18.000;

SP 12 delle colline e sp 46 Perignano Lari Casciana alta, zona Perignano, con eliminazione dissesti localizzati, ripristino planarità e rinforzo sovrastruttura stradale, oltre al rifacimento segnaletica orizzontale, per un importo pari a € 485.000

A queste lavorazioni si aggiunge anche un importante intervento di ripristino della pavimentazione, in partenza nei prossimi giorni, nel Comune di Casale Marittimo sulla Sp della Camminata, del valore di circa 400mila euro. In base al cronoprogramma della struttura tecnica provinciale, la ultimazione dei lavori è prevista entro il 30 ottobre 2023”, aggiunge Angori.

Last modified: Settembre 17, 2023