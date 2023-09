Da Cascina alla passerella della Milano Fashion week: sei ragazze di Anastácia Fashion in partenza

Scritto da admin• 1:13 pm• Cascina, Spettacolo, Tutti

CASCINA – Al via l’anno accademico per Anastácia Fashion Academy, la scuola di portamento e bon ton di Sarajo Mariotti, presso l’associazione APS Mani Attive di Angela Vannucci, Casa delle associazioni Corso G. Matteotti, 3 nel Comune di Cascina.



Venerdì 15 settembre gli allievi della scuola si sono ritrovati per una breve presentazione del programma della stagione 2023-24, presso

la Biblioteca “Peppino Impastato” messa a disposizione dall’amministrazione comunale.

Un impegno che partirà già dal prossimo week-end con l’attesissimo Milano Fashion Week. E proprio per la settimana della moda milanese e

non solo il 23 e 24 settembre presso Palazzo Bovara all’evento Milano Fashion organizzato da Monica Foglia e Ioana Albada, sono state

prescelte ben nove ragazze, per sfilare su una delle passerelle più importanti della moda italiana. Alla Milano Fashion Week parteciperanno cinque ragazze Sophia Locca, Matilde Baldi, Giorgia Manzi, Viola Morelli, Vittoria Nenê Ficozzi e Nicole Favilli.



“Sono onorata anche quest’anno di poter partecipare alla Milano Fashion Week ed è con orgoglio che annuncio che nove ragazze della mia scuola sfileranno sulla passerella nella settimana della moda a Milano. Voglio ringraziare tutte le ragazze e i loro genitori, che

hanno partecipato a questo nostro primo appuntamento stagionale a Cascina e che continuano anche quest’anno a dare fiducia alla nostra scuola di portamento e bon ton e alle nostre iniziative – ha detto Sarajo Mariotti insegnante di portamento e bon ton – un grande ringraziamento va all’amministrazione comunale di Cascina, che ci permette di portare avanti questa scuola di portamento nella Casa

delle Associazioni, che ci ha ospitato nella giornata di venerdì, presso la Biblioteca “Peppino Impastato” e infine ad Angela Vannucci, presidente di Mani Attive per la sua disponibilità collaborativa nell’organizzazione di eventi a Cascina e in altre città”.



Le allieve della scuola Anastácia Fashion Academy stagione 2023-24 sono: Denise Luperini, Alessandra Radicchi, Ginevra Arboscello, Greta Pardini, Sveva Morgillo, Stelina Gjevori, Sophia Locca, Matilde Baldi, Giorgia Manzi, Viola Morelli, Vittoria Nenê Ficozzi e Nicole Favilli.

Condividi la notizia:

Last modified: Settembre 17, 2023