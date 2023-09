Scritto da admin• 7:25 am• Pisa, Cascina, Cronaca, Tutti

CASCINA – Incendio dalla tarda serata di domenica 17 settembre di un deposito di mobili nel comune di Cascina, via di Pesciule.

Le squadre dei Vigili del Fuoco di Cascina, Pisa e Livorno intervenute stanotte hanno concluso le operazioni di spegnimento e bonifica intorno alle 5 del mattino. Non si segnalano persone coinvolte. Le cause sono in fase di accertamento.

Last modified: Settembre 18, 2023