Da lunedì 13 ottobre il nuovo sistema informatico per gli esami di laboratorio anche nella Zona pisana e in Valdera

Written by admin• 10:44 am• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- L’Azienda USL Toscana nord ovest informa che da lunedì 13 ottobre sarà attivato anche nei territori della Zona distretto pisana e della Zona distretto Alta Val di Cecina – Valdera il nuovo sistema informatico per la gestione degli esami di laboratorio, il cosiddetto “nuovo LIS”. Il cambiamento riguarderà, tra gli altri, anche i prelievi di sangue effettuati quotidianamente nei punti prelievo territoriali.

Per consentire una transizione graduale e sicura al nuovo applicativo, in questi giorni l’offerta delle prestazioni è stata temporaneamente rimodulata, con una riduzione del numero di esami disponibili e possibili rallentamenti nei tempi di elaborazione e consegna dei referti.

Saranno comunque garantiti tutti gli esami urgenti, come quelli relativi a INR/TAO, procreazione medicalmente assistita, pre-ospedalizzazione, gravidanza e nascita, percorsi oncologici e trapianti, creatinina pre-esami radiologici, dosaggi farmacologici e ormonali in giornata.

Si tratta di disagi tecnici temporanei, destinati a risolversi rapidamente man mano che il nuovo sistema entrerà pienamente a regime.

Il nuovo LIS offrirà infatti una gestione più efficiente e integrata dei dati di laboratorio, rendendoli accessibili in modo uniforme su tutto il territorio regionale e nel rispetto della normativa sulla privacy. Il sistema è già operativo nell’Azienda USL Toscana centro, all’Ospedale Meyer di Firenze e nelle strutture della Fondazione Monasterio, oltre che nelle Zone distretto livornese, Valli Etrusche e Isola d’Elba dell’Azienda USL Toscana nord ovest.

Nei prossimi mesi l’implementazione proseguirà in Versilia, per poi estendersi a Lucca e Massa Carrara, sostituendo definitivamente gli attuali sistemi e facilitando lo scambio e la consultazione delle informazioni sanitarie tra i diversi territori.

Per accompagnare al meglio questa fase di avvio, l’Azienda ha attivato una control room aziendale e varie unità di supporto locali composte da tecnici ASL, Estar e dell’azienda fornitrice del software, incaricate di assistere il personale nelle nuove procedure.

L’Azienda USL Toscana nord ovest si scusa per eventuali disagi e ricorda che per informazioni o segnalazioni è possibile contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico al numero 0585 498005 (dal lunedì al venerdì, ore 9-13) oppure scrivere agli indirizzi disponibili sul sito:

https://www.uslnordovest.toscana.it/urp

Last modified: Ottobre 10, 2025