Lavori sulla rete idrica a Pisa: sospensione notturna dell’erogazione tra il 15 e il 16 ottobre

PISA- Acque informa che, per consentire lavori di manutenzione sulla rete idrica nel comune di Pisa, dalle ore 21:00 di mercoledì 15 ottobre alle 6:00 di giovedì 16 ottobre sarà necessario interrompere temporaneamente l’erogazione dell’acqua nelle seguenti aree: Ospedaletto, Montacchiello, Riglione, Oratoio, Pierdicino e nelle vie del Caligi, San Biagio, Pera, di Mezzana, delle Rene (nel tratto tra via Emilia e la ferrovia), Emilia (tra Ospedaletto e via Putignano–Sant’Ermete), in tutta la zona a nord della ferrovia di Putignano–Sant’Ermete (tra lo svincolo della Fi-Pi-Li e il distributore di via Fiorentina) e nelle strade limitrofe.

Al momento del ripristino del servizio potranno manifestarsi temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a scomparire in breve tempo.

In caso di maltempo, i lavori saranno rinviati alla notte successiva, ovvero tra giovedì 16 e venerdì 17 ottobre, con le stesse modalità operative.

Acque si scusa per i possibili disagi e ricorda che per informazioni e aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

