Castelfranco di Sotto: completata l’installazione dei nuovi misuratori di portata sulla rete idrica

CASTELFRANCO DI SOTTO

CASTELFRANCO DI SOTTO- Si è concluso nella notte tra lunedì e martedì il programma di installazione dei nuovi misuratori di portata sul territorio comunale di Castelfranco di Sotto, realizzato da Acque SpA. Gli ultimi due dispositivi, collocati in via dell’Iserone e lungo la Provinciale Francesca Nord, completano un sistema di sette punti di monitoraggio distribuiti sulla rete idrica comunale.

Le operazioni, progettate da Ingegnerie Toscane, si sono svolte in orario notturno per ridurre al minimo i disagi agli utenti. Dopo le fasi preparatorie, le squadre tecniche hanno eseguito il sezionamento delle condotte principali, inserito i nuovi strumenti di misura e proceduto alle saldature e al ripristino del servizio, regolarmente riattivato all’alba. L’intervento si è concluso senza criticità, grazie al lavoro coordinato di fornitori specializzati.

“Si tratta di un passaggio fondamentale per la modernizzazione della rete idrica locale — sottolinea Simone Millozzi, presidente di Acque —. I misuratori di portata consentono di rilevare in tempo reale i flussi d’acqua, individuare rapidamente eventuali perdite, ottimizzare i consumi e pianificare in modo più efficiente la manutenzione. Anche Castelfranco di Sotto potrà così contare su un servizio più moderno, efficiente e sostenibile.”

“Accogliamo con soddisfazione questo intervento — aggiunge il sindaco Fabio Mini —. È un passo avanti importante per la tutela ambientale e la qualità dei servizi. Restano ancora lavori da fare, ma la collaborazione con Acque sta dando buoni risultati e ci fa guardare con fiducia al futuro.”

L’installazione dei nuovi strumenti rientra nel progetto Digital4Zero, finanziato anche con fondi PNRR, che punta a digitalizzare e rendere più resilienti le infrastrutture idriche del territorio. Il completamento di questo programma consentirà un monitoraggio più capillare della rete e interventi più tempestivi ed efficaci in caso di anomalie o dispersioni.

