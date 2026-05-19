“Da lì dove sei”: a Buti torna la Compagnia Boom! con uno spettacolo tra emozioni, relazioni e inclusione

Written by Redazione• 10:54 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Una serata di teatro che mette al centro l’ascolto, le relazioni e il valore delle diverse prospettive. Venerdì 29 maggio alle ore 21.15, il Teatro Cinema Vittoria di Cascine di Buti ospiterà “Da lì dove sei”, spettacolo della Compagnia Boom! con la regia di Silvia Rubes, inserito nel programma del tradizionale Maggio dei Colori promosso dal Comune di Buti.

L’appuntamento, a ingresso libero e gratuito, segna il ritorno in scena della compagnia composta dagli attori e dalle attrici del laboratorio teatrale del Centro Poliedro della Cooperativa Sociale Arnera e del Progetto Solidarietà di Arci Valdera. Un gruppo che, attraverso il teatro e sotto la guida di Silvia Rubes, ha costruito negli anni uno spazio di espressione, crescita e condivisione capace di trasformare esperienze personali in linguaggio scenico.

Lo spettacolo arriva a Buti dopo il successo registrato lo scorso gennaio al Teatro Era, dove aveva fatto segnare il tutto esaurito, conquistando il pubblico per intensità e capacità di coinvolgimento.

“Da lì dove sei” si presenta come un viaggio teatrale che invita a osservare la realtà da punti di vista differenti, mettendo al centro temi come identità, relazioni e ascolto reciproco.

Più che un semplice appuntamento culturale, l’iniziativa rappresenta anche un’importante occasione di inclusione e partecipazione, aperta a tutta la cittadinanza.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

Last modified: Maggio 19, 2026