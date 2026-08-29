Cus Pisa Calcio a 5: confermate le categorie giovanili con la grande novità della squadra Under 15

Written by Redazione• 7:40 am• Pisa, Sport

PISA – Il Cus Pisa ricomincia la stagione di Futsal/Calcio a 5 col preciso intento di confermarsi punta di diamante della disciplina a livello regionale e affrontare il campionato sognando in grande.

La prima squadra, lo scorso anno sesta in C1, è stata affidata a Mister Mario Piludu: allenatore di grandissima esperienza, già in passato si è seduto sulla panchina del Cus Pisa, prima con le giovanili e poi per due stagioni con la prima squadra, all’epoca in serie B. Dopo l’esperienza in gialloblu, una parentesi piena di successi alla guida dell’under19 nazionale del Futsal Pontedera, poi lo scorso anno l’avventura con il Cus Pisa femminile, prima del ritorno a casa vero e proprio.



Fiore all’occhiello della sezione Futsal/Calcio a 5, però, restano le giovanili. Vengono riconfermate le categorie dell’Under21 e dell’Under19: la prima, lo scorso anno finalista di Campionato e di Coppa, sarà allenata da Mister Virgilio Condarcuri, già primo allenatore della compagine per due stagioni dal 2023 al 2025; alla guida dell’Under19 invece, confermatissimo dopo l’ottimo lavoro dello scorso anno, che ha visto la squadra sfiorare l’accesso ai playoff, Mister Luca Fedi, al suo secondo anno di fila al Cus Pisa.

La vera novità, però, è rappresentata dall’iscrizione di una nuova categoria giovanile: l’Under15, che comprende le annate dal 2012 al 2014, e che sarà allenata da Mister Lorenzo Bruni. In questo modo la società, oltre a confermare la propria centralità nel Futsal/Calcio a 5 a livello provinciale, garantisce anche ai ragazzi più giovani la possibilità di cimentarsi con una disciplina sportiva che sta prendendo sempre più piede in Italia, così come già successo, per esempio, in Spagna, Portogallo, Argentina e Brasile.

“Il nostro obiettivo è quello di crescere coi giovani e fare crescere i giovani sul territorio – ha dichiarato il Team Manager Tommaso Inghirami. “Il Futsal è uno sport bellissimo, con intensità e possibilità di mettersi in gioco che superano quelle del calcio. Tutti i ragazzi che si sono avvicinati al nostro gioco ne sono rimasti entusiasti e la speranza è che questo numero sia in continuo aumento! Chiunque voglia avere informazioni o sia interessato a provare, può cercarci su Instagram sull’account cuspisa_calcioa5m, contattarmi al numero 3407191414, oppure telefonare a Lorenzo Bruni, il responsabile del settore giovanile, al 3356021748.”

Un progetto entusiasmante, che sta prendendo sempre più piede nel territorio e che coinvolge numeri sempre maggiori. Il Cus Pisa sogna in grande e lo fa tramite i ragazzi!

Last modified: Agosto 29, 2026