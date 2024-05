Protesta contro Carrefour: il comunicato di Boicotta Israele di Pisa

Scritto da admin• 2:43 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Attualità, Pisa

SAN GIULIANO TERME– Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Boicotta Israele di Pisa

“Unisciti a noi giovedì 30 maggio dalle 19 in un presidio di fronte all’Iper Carrefour di San Giuliano Terme (Via Fabbricone Pontecorvo 3) per sanzionare Carrefour! Carrefour, una catena di distribuzione di grande scala, continua a commerciare con le imprese che operano nei territori occupati da Israele. Dal 7 ottobre, ha inviato pacchi di solidarietà alle Forze di Difesa Israeliane (IDF) e ha sempre sostenuto le politiche dello stato sionista. Se i governi non sanzionano Israele per i suoi crimini, allora spetta ai popoli sanzionarlo attraverso il boicottaggio. Questa iniziativa è parte dell’avvicinamento alla manifestazione nazionale del 1 giugno a Roma contro il governo Meloni, a sostegno della resistenza palestinese. BOICOTTA CARREFOUR E INVITA AL BOICOTTAGGIO!“, conclude la nota stampa.

