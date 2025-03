Filippo Inzaghi: “Il vantaggio che abbiamo sullo Spezia é meritato. Gioco sempre per vincere”

Written by admin• 4:12 pm• Attualità, Pisa, Pisa SC



PISA – Alla vigilia della sfida contro il Cosenza mister Filippo Inzaghi ha incontrato i giornalisti prima della partenza per la Calabria dove il Pisa sabato (ore 15) sfiderà il Cosenza al San Vito Marulla.

di Giovanni Manenti

SUL DISTACCO DALLO SPEZIA. “A me preme giocare per vincere, sperando già da domani di aumentare il distacco sullo Spezia e per far questo pretendo una crescita continua da parte dei ragazzi, consapevoli che partite facili non ce ne sono e che dobbiamo sfruttare il vantaggio che abbiamo meritato sul campo”.

IL GRUPPO STA BENE. “La squadra sta molto bene, i ragazzi hanno recuperato energie e serenità avendone anche bisogno dopo aver dato tanto sinora, così che come al solito ho solo l’imbarazzo della scelta, sapendo che chi entrerà nella ripresa saprà dare il massimo, compreso Morutan che è a disposizione ancorché non giocherà dall’inizio”.



SUL COSENZA. “Per quanto riguarda il Cosenza, ho un grande rispetto per loro, oltre ad una tradizione non favorevole, ma sono certo che faremo una grande partita anche per non deludere i nostri grandi tifosi che ci seguiranno anche e che hanno dimostrato di meritare una categoria superiore e noi dobbiamo regalare loro questo sogno”.

SUL CAMPIONATO. “Credo che il campionato si deciderà come sempre nelle ultime giornate e per quanto concerne Sernicola sta facendo molto bene ed anche con il Cosenza avrò la scelta fra lui, Toure e Angori e sapendo che in questo momento sto sacrificando Solbakken e Castellini, che vi garantisco sono molto forti, pur condividendo il fatto che sernicola sta dando il suo meglio a sinistra, dove ha fatto molto bene con il Mantova”.

SU MEISTER. “Per quanto concerne Meister, il suo ruolo principale è quello di prima punta e contro il Cosenza partirà Lind dal primo minuto, non è detto che poi non possa entrare a gara in corso, potendo anche giocare accanto al suo connazionale”.

IL GRUPPO. “Per quanto concerne la forza del gruppo, non sono stupito del rendimento di Angori e Piccinini, di cui immaginavo la loro forza e va dato merito sia a loro che alla Società che ha creduto in loro ed ha investito su Angori”.

