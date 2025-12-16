Cordoglio per la scomparsa del cardiologo Alberto Topi, storico professionista dell’ospedale Lotti

Written by admin• 3:49 pm• Pontedera, Attualità

PONTEDERA- L’Azienda USL Toscana nord ovest esprime profondo cordoglio per la scomparsa del dottor Alberto Topi, cardiologo dell’ospedale Lotti di Pontedera, venuto a mancare all’età di 62 anni.

Nato a Pontedera, il dottor Topi ha svolto la propria attività professionale per oltre trent’anni all’interno dell’ospedale cittadino, distinguendosi come specialista nella diagnostica vascolare e come punto di riferimento per la cardiologia ambulatoriale. Apprezzato per la costante disponibilità e la capacità di collaborazione con il reparto e con l’intero dipartimento medico, era stimato anche per le sue qualità umane.

I colleghi lo ricordano come una persona affidabile e colta, dai molteplici interessi extraprofessionali, grande viaggiatore e appassionato fotografo naturalista, capace di raccontare la fauna selvatica attraverso immagini di grande sensibilità.

«Il dottor Alberto Topi è stato un riferimento per tutto l’ospedale – sottolineano dalla direzione di presidio – per la sua competenza professionale, unita a umanità e dedizione. La sua perdita lascia un vuoto profondo tra i colleghi e tra i cittadini che hanno potuto apprezzarne l’impegno e l’attenzione verso i pazienti».

Alla famiglia e ai suoi cari giungano le più sincere condoglianze da parte della direzione aziendale, della direzione di presidio e di tutti i colleghi che hanno avuto il privilegio di lavorare con lui.

